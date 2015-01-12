Специалист в области продаж

- [Осуществление холодных звонков с использованием скриптов и моделей спича формируемого в процессе анализа проделанной работы. Выход на ЛПР, Диалог с ЛПР].

Должностные обязанности:

закрытие сделок, привлечение новых клиентов, консультации по услугам компании для теплых клиентов и доведение их до закрытия сделки, контроль и координация работы с помощью CRM системы Битрикс24,проведение коллективных тренингов по холодным звонкам.

- Ведение интернет-магазина, на уровне продавца-консультанта.

- Поддержка продаж через интернет-канал.

- Построение базы данных постоянных потребителей.

- Ведение проектов по оптимизации продаж.

- Поддержка, развитие и вывод проекта по оптимизации продаж на рентабельность.

- Работа с электронными письмами ( получение, отправление).

- Создание потока людей + регистрация на официальном сайте компании.

- В последующем, сопровождение и обучение новых менеджеров.

Опыт работы: 5 лет