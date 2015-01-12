- [Осуществление холодных звонков с использованием скриптов и моделей спича формируемого в процессе анализа проделанной работы. Выход на ЛПР, Диалог с ЛПР].
Должностные обязанности:
закрытие сделок, привлечение новых клиентов, консультации по услугам компании для теплых клиентов и доведение их до закрытия сделки, контроль и координация работы с помощью CRM системы Битрикс24,проведение коллективных тренингов по холодным звонкам.
- Ведение интернет-магазина, на уровне продавца-консультанта.
- Поддержка продаж через интернет-канал.
- Построение базы данных постоянных потребителей.
- Ведение проектов по оптимизации продаж.
- Поддержка, развитие и вывод проекта по оптимизации продаж на рентабельность.
- Работа с электронными письмами ( получение, отправление).
- Создание потока людей + регистрация на официальном сайте компании.
- В последующем, сопровождение и обучение новых менеджеров.
Опыт работы: 5 лет