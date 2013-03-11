alaska_sun

• Опыт работы:

“Севастопольская газета” - внештатный журналист (2011)

"Флот 21 " г. Севастополь (интернет-издание) - внештатный журналист (2012)

"Livingstone Reserch” - копирайтер на английском языке (2011 – наст.вр.)

•Образование:

МГУ им. М.В. Ломоносова, специализация - телевизионная журналистика (2010 – наст.вр.)

•Курсы и тренинги:

1999-2011 - Курсы английского языка в учебном центре "Linguist Сenter"

(успешно сдала экзамен TOEFL в декабре 2009 г.)

2000-2010 – Изучала испанский язык с частным преподавателем (три года подряд

была призером Всеукраинской Олимпиады по испанскому языку)

2010-2011 - Курсы экскурсоводов

•Владение иностранными языками:

Английский - свободно

Испанский – свободно

Украинский – свободно