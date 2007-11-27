ale-oparin

В 2002 году закончил Донской техникум информатики и вычислительной техники, получил диплом с отличием по специальности "Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем"

В этом же году поступил в Тульский государственный университет на факультет Кибернетики на специальность "Программное обеспечиние ВТ и АС", в данный момент перевелся на 6-ый курс в магистратуру. Средний балл 4,56.

Темой бакалавской работы была разработка модуля по обработке файлов звуковых форматов в программном комплексе стеганализа.

В 2003 г. работал по договору в Узловской дистанции сигнализации и связи Московской ж/д целью работы была разработка программы управления релейной платой производства Advantech, разработка велась под Windows XP.

В 2004 г. работал там же, целью работы была разработка АРМ по учету материалов участка РТУ. (работа была не завершена из-за выхода программы-аналога, которая была утверждена руководством Московской ж/д).

В 2005 г. работал системным администратором в компании ООО "Спецстройпроект" г. Тулы.

в 2005г. работал в ОАО "Узловский машиностроительный завод - КРАН" на должность начальника группы сопровождения и поддержки пользователей. В мои обязанности входило наблюдение за сетью, поддержка пользователей, настройка ПК, так же занимался разработкой программ в системе.

В 2006г. работал в г. Тула в фирме НПП "Прогрес" (это не опечатка, на конце слова действительно одно "с") на должности программиста. В мои обязанности входило: разработка и сопровождение программ (программировал протокол ModBus на VS 2003 язык С++), помощь в наладке, настройке и монтаже оборудования, настройка микроконтроллеров, прокладка сети и т.д..

В 2006г. работал в ОАО "Узловский машиностроительный завод - КРАН" на должности системного администратора.

В 2007г. был переведен в ЗАО "Узловский машиностроительный завод" на должность начальника бюро вычислительной техники и локальной сети. В мои обязанности входило: настройка и поддержание в работоспособном состоянии серверов на базе ОС Windows 2003, FreeBSD 4.7, административные функции, учет компьютерной техники на предприятии, закупка компьютеров и комплектующих к ним и т.д. и т.п.

27.11.2007 устроился в Тульский филиал Национального банка "ТРАСТ" на должность ведущего администратора отдела информационных технологий. В мои обязанности входит: установка, настройка, сопровождение серверов под управлением Windows NT/2000/2003, RedHat Linux, Solaris; настройка, расширение и обслуживание компьютерной и телефонной сети филиала и дополнительных офисов филиала; настройка, мелкий ремонт и сопровождение сети банкоматов и pos-терминалов филиала; настройка и обновление ПО филиала; администрирование сервера БД Oracle; сопровождение и поддержка пользователей.

Мои данные:

Языки программирования:

С/С++/С#, Pascal, FoxPro, SQL, TSQL, PowerScript, VB.Net, 1C, PHP

Технологии программирования:

ООП, .Net

Операционные системы:

Windows 98 - 2003, FreeBSD, Linux, Solaris

Базы данных:

FoxPro 2.6 for DOS, MS SQL Server 2000, PowerBuilder 8.0,

PostgreSQL, MySQL, Oracle - в процессе изучения

Среды программирования:

MS Visual Studio 6.0 - 2005.