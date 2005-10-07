Отзывы заказчиков
$40
10 баллов
18 лет назад
Уже второй раз обращаюсь к этому раработчику и получаю неизменно отличный качественный результат. Неизбежные в такой задаче баги оперативно исправлялись, по ходу проекта предлагались дельные предложения по доработкам. В общем я опять доволен :)
$40
10 баллов
18 лет назад
Отличный разработчик. Работа выполнена качественно и в сроки. Оценка 10 с плюсом.
Ответный отзыв
Очень приятно сотрудничать. Чёткая формулировка задания, вовремя отвечает на все вопросы и главное - никаких задержек с оплатой.