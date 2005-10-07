aleks_d

Alexander Dolin aleks_d

 
40 летУкраина/Ужгород
18 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад
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Отзывы заказчиков
se
NaN лет
19 лет в сервисе
Был
14 лет назад
20 отзывов
$40
10 баллов
18 лет назад
Несколько cgi модулей
Уже второй раз обращаюсь к этому раработчику и получаю неизменно отличный качественный результат. Неизбежные в такой задаче баги оперативно исправлялись, по ходу проекта предлагались дельные предложения по доработкам. В общем я опять доволен :)
se
NaN лет
19 лет в сервисе
Был
14 лет назад
20 отзывов
$40
10 баллов
18 лет назад
Сделать маленький http сервер на VC
Отличный разработчик. Работа выполнена качественно и в сроки. Оценка 10 с плюсом.
Очень приятно сотрудничать. Чёткая формулировка задания, вовремя отвечает на все вопросы и главное - никаких задержек с оплатой.
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