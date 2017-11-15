aleks_progDB

Успешное создание сопровождение и експлуатация множества баз даных с печатью документов и отчетностью.

Более 20 лет занимаюсь разработкой и сопровождением баз данных в госструктурах, сопровождением бухгалтерских програм. Имею более десятка разработанных и успешно експлуатируемых баз данных с внесением, корректировкой данных, с печатью необходимых документов. Мои Базы данных имеют необходимое и достаточное количество отчетов.

Для тех, кто первыми обратится ко мне за услугами могу сделать базы данных определенного объема и функционала даже бесплатно с месячным сопровождением после ввода в эксплуатацию.