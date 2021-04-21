2D Художник
Создание игровой графики (беков, иконок, персонажей, анимации, иллюстраций, интерфейсов), web банеров, полиграфии (визитки, флаеры) и прочих задач. Уверенный пользователь Adobe Photoshop, Adobe Animate, Adobe Illustrator.
https://www.behance.net/shovanskay90bd
+79191916665 Буду рада сотрудничеству с Вами!
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Портфолио
- Сосчитайка. Матнматика.108 просмотров
- Викинг-вектор80 просмотров
- Пазлы к игре99 просмотров
- Мини-игра "Помощник режиссера"95 просмотров
- Игра "Найди слово"96 просмотров
- Игра "Маленькие феи"60 просмотров
- Flash game "Пасьянс первый класс"76 просмотров
- Flash game "Реверси"72 просмотра
- Цветы65 просмотров
- Комиксы к игре "Как достать соседа"136 просмотров
- Preloading68 просмотров
- Banner61 просмотр