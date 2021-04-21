2D Художник

Создание игровой графики (беков, иконок, персонажей, анимации, иллюстраций, интерфейсов), web банеров, полиграфии (визитки, флаеры) и прочих задач. Уверенный пользователь Adobe Photoshop, Adobe Animate, Adobe Illustrator.

https://www.behance.net/shovanskay90bd

+79191916665 Буду рада сотрудничеству с Вами!