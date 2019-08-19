aleksey2828

Всем привет.

Меня зовут Гришечкин Алексей я являюсь консультантом отдела продаж. За плечами 12 летний опыт продаж на разных должностях начиная от помошника менеджера заканчивая исполнительным директором. Уже более 2 лет я занимаюсь структурированием и выстраиванием отделов продаж в разных компаниях. Могу быть полезен по следующим направлениям:

1.Анализ трафика компании. 2. Выявление слабых и проблемных областей, а главное сильных сторон компании. 3. Личная проработка с каждым сотрудником его проблематики. 4. Регламентирование бизнес процессов компании 5. Подбор и создание эффективного скрипта продаж 6. Введение успешного планирования и ответственности сотрудников. 7. Создание личной мотивирующей базы под каждого сотрудника 8. Разработка и внедрение эффективных должностных инструкций 9. Подбор эффективной схемы продаж под каждого сотрудника. 10. Семинары и обучающие мероприятия. 11. Мотивация сотрудников. 12. Подбор персонала в отдел продаж Если буду Вам полезен , буду рад ответить на все интересующие вопросы.