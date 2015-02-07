aleksey_kr

Дизайнер интерьеров / Архитектор

- Дизайн-проекты интерьеров (квартир, офисов, магазинов и пр. жилых и нежилых помещений)

Реализованные объекты :

- оформление интерьеров 5-этажного офисного бизнес-центра в центральной части г. Киев - общ. пл. 3535 м2 (2013 г. - наст. время)

- оформление интерьера ресторана в бизнес-центре в центральной

части г. Киев - общ. пл. 310 м2 (2013 г. - наст. время)

- оформление интерьера бутика органической косметики компании GLOSSARY в г.Донецк - общ. площадь 165 м2 (реализован в 2012-2013 гг);

http://alekseykravchenk0.wix.com/architect#!interior/c13vl

- Архитектурное проектирование:

Реализованные объекты :

- индивидуальный жилой дом, Киевская обл., Конча-заспа (дамба), общая площадь: 800 м2, реализован в 2011 г.

- офисно-торговый центр с подземным паркингом в Подольском районе г.Киева, общ. площадь 13170 м2; объект спроектирован в 2007-2011 гг;

- торгово-развлекательный комплекс "DreamTown" Блок-Б, г.Киев, площадь застройки 3,38 га; объект реализован в 2011 г.

http://alekseykravchenk0.wix.com/architect#!--/c20ir