Линк-менеджер, постер.

Моя специализация: линк-менеджмент. На данный момент заканчиваю работу с сетью частных домов престарелых (Москва, СПб, Самара). Работа заключается в размещении информации о компаниях на различных сайтах (от регистрации компании до заполнения всей необходимой информацией, которую МОЖНО разместить на том, или ином сайте).

От Вас: предоставление ссылок для размещения.

От меня: размещение компании (регистрация), полное заполнение, отчетность.

В данной сфере деятельности достаточно проблематично размещать свои работы, так как это тысячи ссылок. Могу предоставить, в качестве примера, некоторые из них:

http://www.domotdiha.ru/ru/chastnyiy-dom-prestarelyikh-vishnyovyiy-sad-na-nab-kutuzova.html

http://msk24.net/chastnii-dom-prestarelih-nadezhda/

http://chastnii-dom-prestarelih-vishnevii-sad-millionnaya.spb24.net

http://all-firm.org/Chastnyi-pansionat-dlja-pozhilyh-Lesnoi

http://rtu.ru/m_20141216171522

Самый быстрый способ связи : скайп, телефон и электронная почта.

Готова рассмотреть Ваши предложения.