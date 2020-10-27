Написание музыки для видеороликов, фильмов, игр

О СЕБЕ Занимаюсь музыкой большую часть жизни.

Закончила музыкальную школу по классу фортепиано.

Пианистка, вокалистка, а так же играю на барабанах и перкуссии.

Композитор, звукооператор, видеомейкер.

Пишу инструментальную и вокально-инструментальную музыку.

ЖАНР Предпочтительно ambient, dark piano, meditation, восточные мотивы, задумчивые и атмосферные треки.

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ

Редактирование аудио

Почищу шумы Вашего аудио/видео

Монтаж - аудио/видео (обрезать какие-то части, склеить или поменять местами и т.д.)

Сведу отдельно записанные дорожки (вокал, инструметы, речь и т.д.)

Вокалистка

Добавлю женский вокал в существующий трек (основной и бэк вокал)

Запишу голос (речь и/или вокал) для Вашего ролика

Написание музыки

Делаю минусовки для вокалистов или инструменталистов (акустические cover версии - ф-но, перкуссия)

Пишу музыку для видео (фоновая или основная, с речью или без)

Пишу музыку для тематических целей (фильмы, игры, и прочее)