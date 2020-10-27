О СЕБЕ Занимаюсь музыкой большую часть жизни.
Закончила музыкальную школу по классу фортепиано.
Пианистка, вокалистка, а так же играю на барабанах и перкуссии.
Композитор, звукооператор, видеомейкер.
Пишу инструментальную и вокально-инструментальную музыку.
ЖАНР Предпочтительно ambient, dark piano, meditation, восточные мотивы, задумчивые и атмосферные треки.
ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ
Редактирование аудио
Почищу шумы Вашего аудио/видео
Монтаж - аудио/видео (обрезать какие-то части, склеить или поменять местами и т.д.)
Сведу отдельно записанные дорожки (вокал, инструметы, речь и т.д.)
Вокалистка
Добавлю женский вокал в существующий трек (основной и бэк вокал)
Запишу голос (речь и/или вокал) для Вашего ролика
Написание музыки
Делаю минусовки для вокалистов или инструменталистов (акустические cover версии - ф-но, перкуссия)
Пишу музыку для видео (фоновая или основная, с речью или без)
Пишу музыку для тематических целей (фильмы, игры, и прочее)
- Запишу женский вокал для Вашей композиции56 просмотров
- Написание музыки для видеороликов, фильмов, игр50 просмотров