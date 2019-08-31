alena_melonia

Нужно написать песню с нуля. жанр: инди,поп Текст песни на свой вкус Важно что-бы текст был без пошлостей! Должно быть 2 куплета и припев. Желательно что-бы песня заедала и не была ...
Музыка и Звуки1 исполнитель
Закрыт
6 лет назад
Нужно написать песню с нуля. жанр: инди,поп Текст песни на свой вкус Важно что-бы текст был без пошлостей! Должно быть 2 куплета и припев. Желательно что-бы песня заедала и не была ...
Нужно написать трек похожий на: Noize MC-Детка, послушай. Текст песни должен быть о замужестве,серьезных отношениях,чувствах. Должно быть 2 куплета и припев который будет повторяться в начале,после 1 куплета и в конце два раза. ...
Нужно написать трек похожий на: Noize MC-Детка, послушай. Текст песни должен быть о замужестве,серьезных отношениях,чувствах. Должно быть 2 куплета и припев который будет повторяться в начале,после 1 куплета и в конце два раза. ...