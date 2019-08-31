alena_melonia

Алёна alena_melonia

 
25 лет
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Ищу кто может написать песню
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Написать песню с нуля

    Нужно написать песню с нуля. жанр: инди,поп Текст песни на свой вкус Важно что-бы текст был без пошлостей! Должно быть 2 куплета и припев. Желательно что-бы песня заедала и не была ...

    Музыка и Звуки1 исполнитель
    Закрыт
    6 лет назад

  • Написать песню-трек

    Нужно написать трек похожий на: Noize MC-Детка, послушай.  Текст песни должен быть о замужестве,серьезных отношениях,чувствах.  Должно быть 2 куплета и припев который будет повторяться в начале,после 1 куплета и в конце два раза. ...

    Музыка и Звукинет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Написать песню-трек

    Нужно написать трек похожий на: Noize MC-Детка, послушай.  Текст песни должен быть о замужестве,серьезных отношениях,чувствах.  Должно быть 2 куплета и припев который будет повторяться в начале,после 1 куплета и в конце два раза. ...

    Музыка и Звуки4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад