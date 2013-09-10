Разработка логотипов, фирменный стиль, наружная реклама.
Логотипы
Фирменный стиль
Наружная реклама
Дизайн и оформление групп Вк
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Работаю до полного утверждения работы!
Цены и сроки обсуждаются лично.
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
12 лет назад
Доволен! Рекомендую
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Четко поставлена задача, оплата вовремя. Работать с Александром одно удовольствие )
Логотипы и Знаки
1 отзыв
от $20
от 2 дней
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