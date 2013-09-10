alena_verigina

Алена alena_verigina

 
38 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Разработка логотипов, фирменный стиль, наружная реклама.

Логотипы

Фирменный стиль

Наружная реклама

Дизайн и оформление групп Вк

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Работаю до полного утверждения работы!

Цены и сроки обсуждаются лично.

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Отзывы заказчиков

gas6
41 год
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Разработка логотипа
Доволен! Рекомендую
Отличный заказчик! Четко поставлена задача, оплата вовремя. Работать с Александром одно удовольствие )
Ответный отзыв
Логотипы и Знаки
1 отзыв
от $20
от 2 дней
#426