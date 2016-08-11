alenkacosmic

Елена Цапиенко alenkacosmic

 
38 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад

Написание текстов - быстро и качественно.

Переводы - английский/русский и обратно.

 

Отзывы заказчиков

Alex_MM
42 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$23
10 баллов
9 лет назад
Описания товара (сумки) 100 штук, по фото
Работа выполнена на отлично! Продолжаем сотрудничество
Отличное сотрудничество! Все точно и понятно, оплата в срок, позитивное и конструктивное общение!
Ответный отзыв