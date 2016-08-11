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Елена Цапиенко
alenkacosmic
alenkacosmic
38 лет
9 лет на
фриланс
-бирже
Была
9 лет назад
1 отзыв
Написание текстов - быстро и качественно.
Переводы - английский/русский и обратно.
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
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Александр
Alex_MM
42 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
109 отзывов
$23
10 баллов
9 лет назад
Описания товара (сумки) 100 штук, по фото
Работа выполнена на отлично! Продолжаем сотрудничество
Отличное сотрудничество! Все точно и понятно, оплата в срок, позитивное и конструктивное общение!
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