Розуміюся, маю досвід та люблю роботу з документами, заповнення таблиць. Внепнений користувач ПК. Знайома з рганізацією праці. Переклад, копірайтинг, рерайтинг, коректування, перефразування, редагування текстів. заповнення анкет.

Вчитель за освітою.

Комунікабельна, швидко навчаюсь новому, кмітлива, посидюща та надійна.

Досвід роботи помічником адміністратора, асистентом, менеджером.

Мала завдання та доручення різного характеру: заповнити бланки,

створити та роздрукувати анкети, написати повідомлення для бесіди,

порахувати кількість того чи іншого майна, купити за списком, перевірити

та відсканувати заповнені робочі зошити.