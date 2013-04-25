Web-разработчик

Добрый день!

Мои услуги возможно стоят несколько дороже, чем предлагают другие.

Взамен я предлагаю 10 лет опыта в дизайне и веб-разработке, индивидуальный подход, дальнейшее развитие и поддержку сделанного. Я люблю свою работу и желаю делать ее качественно.

В моём распоряжении проработанная, гибкая платформа для построения сайтов собственной разработки с интуитивно понятной пользователям системой управления.

Обращайтесь, если вам это нужно.