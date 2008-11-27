Александр Кочевский alex_dezigneralex_dezigner
NaN летУкраина/Киев
18 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Полный спектр услуг по рекламному и полиграфическому дизайну. Самостоятельное производство эксклюзивных поздравительных и пригласительных открыток, свадебной продукции, индивидуального и корпоративного юмористического фотомонтажа.
Портфолио
- Календарь232 просмотра
- Корпоративная открытка 8 Марта!2041 просмотр
- Корпоративная открытка415 просмотров
- Корпоративная открытка429 просмотров
- Обложка303 просмотра
- Варианты рекламы296 просмотров
- Варианты корпоративных папок319 просмотров
- Квартальный календарь277 просмотров
- Плакат "TULL"249 просмотров
- Без названия235 просмотров
- Без названия225 просмотров
- Без названия211 просмотров