alex_dezigner

Александр Кочевский alex_dezigner

 
NaN летУкраина/Киев
18 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад

Полный спектр услуг по рекламному и полиграфическому дизайну. Самостоятельное производство эксклюзивных поздравительных и пригласительных открыток, свадебной продукции, индивидуального и корпоративного юмористического фотомонтажа.

Портфолио