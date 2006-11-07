21 год, имею высшее образование по специальности "ЭВМ, системы, комплексы, сети". Средний балл диплома ~4.86.

Программирую C/C++, Pascal, Asm в средах Delphi (4 года), Builder(3 года), MSVC(1 год) и прочих (спец.) в ОС Windows; KDevelop, FTE в ОС Linux (1 год). Разработка несложных драйверов Windows/Linux, кросплатформенных библиотек, ПО для микроконтроллеров AVR, DSP-процессоров TMS320C6000. Опыт работы по специальности 8 мес.

Дополнительно: программирование 2d/3d графики, 2d/3d звука, игр с использованием DirectX; OpenGL; работа с форматами 3ds, wav и др; обработка звука; сокеты.