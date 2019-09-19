alex_web-dev

Web-developer

Навыки и умения:

Уверенные знания в HTML5 и CSS 3

Опыт работы с JS и JQuerry

Использование препроцессоров SCSS и SASS

Знание Bootstrap

Кроссбраузерная, адаптивная верстка

О себе:

Мне 19 лет, на данный момент учусь в техническом ВУЗе. Фриланс для меня - это хобби и небольшой дополнительный доход, который помогает мне развиваться и получать опыт в сфере веб-программирования.

Свои проекты я выполняю качественно, без "говнокода" и всегда в срок (а может быть даже быстрее).

Для меня важно, что бы заказчик остался доволен выполненной работой!

Контакты:

Email: [email protected]

Яндекс-почта: [email protected]