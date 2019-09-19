alex_web-dev

Web-developer
Навыки и умения:
Уверенные знания в HTML5 и CSS 3
Опыт работы с JS и JQuerry
Использование препроцессоров SCSS и SASS
Знание Bootstrap
Кроссбраузерная, адаптивная верстка
О себе:
Мне 19 лет, на данный момент учусь в техническом ВУЗе. Фриланс для меня - это хобби и небольшой дополнительный доход, который помогает мне развиваться и получать опыт в сфере веб-программирования.
Свои проекты я выполняю качественно, без "говнокода" и всегда в срок (а может быть даже быстрее).
Для меня важно, что бы заказчик остался доволен выполненной работой!
Контакты:
Email: [email protected]
Яндекс-почта: [email protected]
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