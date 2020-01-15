Веб-разработка, front-end, back-end. Помощь в решении задач веб-категории и схожих.

Образование - высшее (магистр, инженер - приборостроение).

Писал на:

Assembler / C - прошивки для микроконтроллеров.

C++ - в связке с Qt или WinAPI

Python - кучу разных скриптов, ботов / немного софта на Tkinter / PyQt

Java - websocket server / немного android-dev

PHP - back-end / скрипы

JS - front-end / node.js

Веб:

Начал заниматься web-разработкой года с 2009.

Более-менее серьезно (продакшн сайты за деньги) с 2014 года.

Навыки:

css, sass, js, vue, основные махинации с помощью adobe photoshop, php,

CodeIgniter, Laravel, (Node.js + express), sql, SQLite, MS Sql Server,

MySql, безопасный back-end ( защита от CSRF, настройка CORS, CSP и

прочее ), Docker, Vagrant, git.

Привык разбираться в чужом коде (много), рефакторить его, любить и ненавидеть это дело.

Последнее время стараюсь использовать Laravel и Vue.