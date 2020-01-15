Образование - высшее (магистр, инженер - приборостроение).
Писал на:
Assembler / C - прошивки для микроконтроллеров.
C++ - в связке с Qt или WinAPI
Python - кучу разных скриптов, ботов / немного софта на Tkinter / PyQt
Java - websocket server / немного android-dev
PHP - back-end / скрипы
JS - front-end / node.js
Веб:
Начал заниматься web-разработкой года с 2009.
Более-менее серьезно (продакшн сайты за деньги) с 2014 года.
Навыки:
css, sass, js, vue, основные махинации с помощью adobe photoshop, php,
CodeIgniter, Laravel, (Node.js + express), sql, SQLite, MS Sql Server,
MySql, безопасный back-end ( защита от CSRF, настройка CORS, CSP и
прочее ), Docker, Vagrant, git.
Привык разбираться в чужом коде (много), рефакторить его, любить и ненавидеть это дело.
Последнее время стараюсь использовать Laravel и Vue.