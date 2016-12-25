alexey_lobyak

Front-end разработка. Верстка, дизайн и seo. Быстро, качественно.

Я владею следующими навыками

--- HTML5, CSS3, SASS, Js, Jquery, Gulp, Git;

--- Photoshop CC;

--- UX\UI Design;

О себе:

--- Самое главное для меня - работа выполнена качественно, в срок и удовлетворяет требованием заказчика;

--- Поддерживаю контакт с заказчиком на протяжении всего выполнения заказа;

--- Объективно оцениваю стоимость работы;

--- Постоянно обучаюсь новым технологиям;

--- Стараюсь найти общий язык с заказчиком;

--- Полностью отдаю время проекту;