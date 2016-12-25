alexey_lobyak

Front-end разработка. Верстка, дизайн и seo. Быстро, качественно.
Я владею следующими навыками
--- HTML5, CSS3, SASS, Js, Jquery, Gulp, Git;
--- Photoshop CC;
--- UX\UI Design;
О себе:
--- Самое главное для меня - работа выполнена качественно, в срок и удовлетворяет требованием заказчика;
--- Поддерживаю контакт с заказчиком на протяжении всего выполнения заказа;
--- Объективно оцениваю стоимость работы;
--- Постоянно обучаюсь новым технологиям;
--- Стараюсь найти общий язык с заказчиком;
--- Полностью отдаю время проекту;
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