Алексей Петренко alexeyvipralexeyvipr
42 годаРоссия/Екатеринбург
15 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Создание и продвижение сайтов
Доброго времени суток уважаемые заказчики, фрилансеры да и просто хорошие люди!
Меня зовут Алексей. Профессионально занимаюсь системным администрированием.
Всегда рад помочь Вам в создании и продвижении Вашего интернет ресурса.
Также к Вашим услугам качественный рерайт и копирайт на различные тематики.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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