alexeyvipr

Алексей Петренко alexeyvipr

 
42 годаРоссия/Екатеринбург
15 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Создание и продвижение сайтов

Доброго времени суток уважаемые заказчики, фрилансеры да и просто хорошие люди!

Меня зовут Алексей. Профессионально занимаюсь системным администрированием.

Всегда рад помочь Вам в создании и продвижении Вашего интернет ресурса.

Также к Вашим услугам качественный рерайт и копирайт на различные тематики.

Портфолио