alexhwork5

Алексей alexhwork5

 
43 годаРоссия/Новосибирск
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$52
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Скрипт автоматизации Human Emulator на PHP

    Необходимо написать скрипт для Human Emulator, который работает в системе Windows, сайт с описанием программы [url=https://humanemulator.info/]https://humanemulator.info/[/url]. Приобретена коммерческая версия программы Human Emulator Studio Single. Скрипт предполагается написать на PHP. Human Emulator будет его  выполнять по заданному расписанию на ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Скрипт автоматизации Human Emulator на PHP

    Необходимо написать скрипт для Human Emulator, который работает в системе Windows, сайт с описанием программы [url=https://humanemulator.info/]https://humanemulator.info/[/url]. Приобретена коммерческая версия программы Human Emulator Studio Single. Скрипт предполагается написать на PHP. Human Emulator будет его выполнять по заданному ...

    PHP
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Скрипт автоматизации Human Emulator на PHP

    Необходимо написать скрипт для Human Emulator, который работает в системе Windows, сайт с описанием программы [url=https://humanemulator.info/]https://humanemulator.info/[/url]. Приобретена коммерческая версия программы Human Emulator Studio Single. Скрипт предполагается написать на PHP. Human Emulator будет его  выполнять по заданному расписанию на ...

    PHP
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    5 лет назад
Отзывы фрилансеров
softi-biz
Сергей 
34 годаБеларусь
14 лет в сервисе
Был
3 дня назад
$100
10 баллов
5 лет назад
Доработать скрипт автоматизации для Human Emulator
Спасибо за заказ!
softi-biz
Сергей 
34 годаБеларусь
14 лет в сервисе
Был
3 дня назад
$52
10 баллов
5 лет назад
Скрипт автоматизации Human Emulator на PHP
Хороший заказчик. Четкое ТЗ, оплата быстрая.
Заказ выполнил качественно, в установленный срок. Первая же присланная версия скрипта оказалась полностью рабочая, без правок и каких-либо доработок. Рекомендую.
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