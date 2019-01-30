alexhwork5

Необходимо написать скрипт для Human Emulator, который работает в системе Windows, сайт с описанием программы [url=https://humanemulator.info/]https://humanemulator.info/[/url]. Приобретена коммерческая версия программы Human Emulator Studio Single. Скрипт предполагается написать на PHP. Human Emulator будет его выполнять по заданному расписанию на ...