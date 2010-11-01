Ищу работу переводчика-фрилансера с английского на русский

Холодова Екатерина Алексеевна

Дата рождения : 25.09.1980

Место рождения : г.Москва.

Образование – высшее (ГУУ, маркетолог)

Замужем, дочь.

ОСУЩЕСТВЛЯЮ ПЕРЕВОДЫ НА ЛЮБЫЕ ТЕМЫ С АНГЛИЙСКОГО НА РУССКИЙ.

06.2008 - 09.2010 , рекламное агентство ВСО-Медиа. Офис-менеджер, Менеджер по работе с англоязычными клиентами.

Обязанности: письменный перевод с/на английский уставных документов, контрактов, соглашений,деловых писем, а также других текстов юридической направленности. Общение с англоговорящими клиентами - деловая переписка, составление коммерческих предложений.

Достижения: развитие навыков письменного перевода различных видов текстов,пополнение словарного запаса,специализация в области перевода юридических документов.

11.2010 - н.вр. ОАО ОЭМЗ "Рекорд"

Начальник отдела сбыта.

Обязанности: Поиск поставщиков в Китае, Европе,Америке, деловая переписка по вопросам приобретения оборудования, последовательный перевод с/на английский язык во время переговоров, общение с англоговорящими сотрудниками.

Достижения: развитие навыков письменного и устного перевода, специализация в области перевода технической документации.

Личные качества: Исполнительна, оперативна, добросовестна, довожу дело до конца, не обманываю.