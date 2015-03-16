alexkatushin

Авторский Дизайн Интерьеров
Художник,архитектор, дизайнер. С 2002 года - выпускник Донбасской Национальной Академии
Строительства и Архитектуры (Донецк). С раннего возраста интересуюсь дизайном и
художественным искусством. С 2007 года являюсь ведущим архитектором и
дизайнером, реализуя проекты любого уровня сложности. Я очень люблю то, что
делаю, стремлюсь к постоянному самосовершенствованию, так как понимаю, что моя
индивидуальность и соответствие современному времени, делают интерьеры для моих
заказчиков не только актуальными, но и инновационными. Кроме интерьеров создаю
авторские аксессуары и предметы интерьера. Своим преимуществом считаю то, что
благодаря опыту, я способен видеть цельную картину интерьера, начиная от
концепции до реализации объекта.
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