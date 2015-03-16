alexkatushin

Авторский Дизайн Интерьеров

Художник,архитектор, дизайнер. С 2002 года - выпускник Донбасской Национальной Академии

Строительства и Архитектуры (Донецк). С раннего возраста интересуюсь дизайном и

художественным искусством. С 2007 года являюсь ведущим архитектором и

дизайнером, реализуя проекты любого уровня сложности. Я очень люблю то, что

делаю, стремлюсь к постоянному самосовершенствованию, так как понимаю, что моя

индивидуальность и соответствие современному времени, делают интерьеры для моих

заказчиков не только актуальными, но и инновационными. Кроме интерьеров создаю

авторские аксессуары и предметы интерьера. Своим преимуществом считаю то, что

благодаря опыту, я способен видеть цельную картину интерьера, начиная от

концепции до реализации объекта.