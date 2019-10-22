alexlexan1329

Алексей Милюткин alexlexan1329

 
31 год
7 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Профессиональная разработка сайтов

Здравствуйте. Меня зовут Алексей и я занимаюсь разработкой сайтов "под ключ".  Также с удовольствием выполняю проекты по верстке макетов веб-интерфейсов и программированию интерактива на фронтенде (JavaScript).  Использую только самые передовые технологии и решения. Делаю быстрые сайты для вашей идеи или бизнеса. 

Технологии и инструменты:

  • HTML5, CSS3, БЭМ, Sass, Bootstrap 4 (по требованию заказчика), JavaScript, jQuery, AJAX, JSON, Webpack, Gulp, Node.js, Git.
  • CSS / SVG / JS-анимация.
  • Микроразметка (Open Graph, schema.org).
  • PHP.
  • WordPress
  • Photoshop, Sketch, AdobeXD
  • Avocode, Zeplin.