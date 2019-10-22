alexlexan1329

Профессиональная разработка сайтов
Здравствуйте. Меня зовут Алексей и я занимаюсь разработкой сайтов "под ключ". Также с удовольствием выполняю проекты по верстке макетов веб-интерфейсов и программированию интерактива на фронтенде (JavaScript). Использую только самые передовые технологии и решения. Делаю быстрые сайты для вашей идеи или бизнеса.
Технологии и инструменты:
- HTML5, CSS3, БЭМ, Sass, Bootstrap 4 (по требованию заказчика), JavaScript, jQuery, AJAX, JSON, Webpack, Gulp, Node.js, Git.
- CSS / SVG / JS-анимация.
- Микроразметка (Open Graph, schema.org).
- PHP.
- WordPress
- Photoshop, Sketch, AdobeXD
- Avocode, Zeplin.
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