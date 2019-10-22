alexlexan1329

Профессиональная разработка сайтов

Здравствуйте. Меня зовут Алексей и я занимаюсь разработкой сайтов "под ключ". Также с удовольствием выполняю проекты по верстке макетов веб-интерфейсов и программированию интерактива на фронтенде (JavaScript). Использую только самые передовые технологии и решения. Делаю быстрые сайты для вашей идеи или бизнеса.

Технологии и инструменты: