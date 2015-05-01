alexmartin

Алекс alexmartin

 
38 летМолдова/Кишинев
11 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Дикторские услуги. Вокал. Русский/Немецкий/Английский. Аудиомонтаж.

Универсальный молодой баритон - от "жгучего мачо" до "задорного юноши"!

Озвучивание аудио-, видеороликов, презентаций, обучающих модулей.

Читаю стихи. Вокал.

Языки: русский, немецкий, английский.

Музыка и Звуки
нет отзывов
от $30
#513
Озвучивание
нет отзывов
от $10
#611
Видеомонтаж
нет отзывов
от $20
#1662