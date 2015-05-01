Дикторские услуги. Вокал. Русский/Немецкий/Английский. Аудиомонтаж.
Универсальный молодой баритон - от "жгучего мачо" до "задорного юноши"!
Озвучивание аудио-, видеороликов, презентаций, обучающих модулей.
Читаю стихи. Вокал.
Языки: русский, немецкий, английский.
Портфолио
- Рекламный ролик для радио124 просмотра
- Игровые примеры 2131 просмотр
- Allianz. Антикоррупционная политика109 просмотров
- Новости для интернет-радио146 просмотров
- Сладкая малышка (Стишок)109 просмотров
- Поздравление с ДР (Немецкий)111 просмотров
- Игровые примеры 1122 просмотра
- Поздравление с ДР (Английский)126 просмотров
- Зарядка для поцелуев (Аудиооткрытка)149 просмотров
Музыка и Звуки
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#513
Озвучивание
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#611
Видеомонтаж
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#1662