Практический опыт 25 лет

Профессионально работаю с Яндекс и Google. Качество настройки гарантирую договором и ведением в течение 14 дней.

Стараюсь брать в работу проекты с дальнейшим ведением.

Настройка - входят ведение 14 дней и 1 оптимизация, аудит сайта (с рекомендациями, в т.ч. обзорный анализ конкурентов) и аудит рекламы (если уже велась). Ведение - входят маркетинговые исследования, оптимизации и корректировки, создание целевых аудиторий (по интересам и гео), создание, на основе ведомой, новых объявлений и кампаний.