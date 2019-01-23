Не гений, не миллиардер, просто студент, желающий работать из комфортного дома
Навыки: аккуратность, усидчивость, внимательность к деталям, ответственность.
Что могу делать:
-работа с текстом (создание, редактирование)
-работа с большими объемами информации (сбор, систематизация)
Действие аккаунта приостановлено!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$7
10 баллов
5 лет назад
Александр, отлично справился с заданием! Выполнение на высшем уровне!
Ответный отзыв
Очень понравилось сотрудничество с Антоном! Понятная постановка задачи, хорошая обратная связь, оплата в срок. Рекомендую!
$75
10 баллов
5 лет назад
Александр всё сделал быстро и качественно. Рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный заказчик, только положительные эмоции от сотрудничества, рекомендую!
$5
10 баллов
5 лет назад
Супер ! Спасибо саше за качественную работу !
Ответный отзыв
Спасибо за отличную обратную связь и своевременную оплату, рекомендую!