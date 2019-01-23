alexrozman

Александр alexrozman

 
26 летРоссия/Ростов-на-Дону
5 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Не гений, не миллиардер, просто студент, желающий работать из комфортного дома

Навыки: аккуратность, усидчивость, внимательность к деталям, ответственность.

Что могу делать: 

-работа с текстом (создание, редактирование)

-работа с большими объемами информации (сбор, систематизация)

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
paytrend
Антон 
35 летЧехия
12 лет в сервисе
Был
год назад
$7
10 баллов
5 лет назад
Необходимо найти и сохранить релевантные фотографии
Александр, отлично справился с заданием! Выполнение на высшем уровне!
Очень понравилось сотрудничество с Антоном! Понятная постановка задачи, хорошая обратная связь, оплата в срок. Рекомендую!
Ответный отзыв
ekaterina07
46 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$75
10 баллов
5 лет назад
Перевести в текстовый формат все номера (15 штук) журнала
Александр всё сделал быстро и качественно. Рекомендую!
Отличный заказчик, только положительные эмоции от сотрудничества, рекомендую!
Ответный отзыв
infotake
Сергей 
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$5
10 баллов
5 лет назад
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Супер ! Спасибо саше за качественную работу !
Спасибо за отличную обратную связь и своевременную оплату, рекомендую!
Ответный отзыв