Не гений, не миллиардер, просто студент, желающий работать из комфортного дома

Навыки: аккуратность, усидчивость, внимательность к деталям, ответственность.

Что могу делать:

-работа с текстом (создание, редактирование)

-работа с большими объемами информации (сбор, систематизация)