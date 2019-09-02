alexup71rus

Web-разработчик на javascript fullstack. Node, React, SQL, MongoDB

Город: Тула; Возраст: 22.

Отлично владею вёрсткой, языками js, php. В душе js-ник, но до сих пор поддерживаю некоторые проекты на php.

Применяю React js, знаком с vue, практикую разработку, высоконагруженных проектов. Есть классное портфолио на github и большое желание изучать что-то новое.

Проходил повышение квалификации в 2019 году по всему стеку технологий и являюсь fullstack разработчиком. Так же есть большой опыт в работе с api популярных сервисов.

У Вас интересный проект? В таком случае пишите, и мы вместе доведем работу от прототипа до реализации.