Здравствуйте,

Вас приветствует компания Macecorp.

«Macecorp» – это аутсорсинговая компания, специализирующаяся в области автоматизации бизнес-процессов с помощью современных решений.

За 6 лет нашего существования мы подготовили к эксплуатации более 600 проектов различной степени сложности, оптимизировали 120 сайтов и на данный момент обслуживаем 80 веб-ресурсов. Ваша организация может присоединиться к нашей армии довольных клиентов, а также ощутить беспрецедентное качество оказываемых услуг.

Мы готовы предложить сотрудничество предприимчивым заинтересованным людям на взаимовыгодных условиях перспективного долгосрочного партнерства независимо от сферы Вашей деятельности. Компания Macecorp оказывает весь спектр услуг, начиная от самостоятельной разработки различных проектов в соответствии с требованиями заказчика до внедрения уже готовых решений от ведущих производителей.

Предлагаем Вам воспользоваться нашими услугами по разработке следующих типов сайтов:

- сайт-визитка;

- лендинг-пейдж с модальным каталогом;

- лендинг-пейдж с магазином;

- форум;

- доска объявлений;

- новостной блог;

- бизнес-сайт;

- бизнес-сайт с каталогом;

- интернет-магазин;

- интернет-магазин с каталогом;

- интернет-портал;

- эксклюзивный сайт.

Как сделать заказ?

Всё очень просто:

1. Вы оставляете заявку на разработку сайта, указав желаемый тип;

2. На основе выбранного Вами типа сайта мы создаем его демонстрационную версию;

3. Вам предоставляется доступ к системе управления сайтом для ознакомления с её возможностями;

4. Мы отправляем Вам договор и счет на 50% предоплату и запрашиваем у Вас данные для создания и наполнения сайта;

5. После поступления оплаты, мы немедленно приступаем к разработке полной версии сайта:

- заполняем сайт присланной информацией,

- приобретаем или подключаем к сайту выбранный Вами домен,

- публикуем сайт в сети сроком на 1 год;

6. По любым вопросам в работе сайта мы готовы консультировать Вас 7 дней в неделю в течение года.

У Вас возникли вопросы? Обращайтесь!

Позвоните нам по телефону: +7 (937) 422 62 95.

Email: [email protected]

Переходите на сайт: www.macecorp.ru - просим прощения за неудобства, в данный момент мы усердно обновляем свой сервис, поэтому возможные проблемы в работе с сайтом.