alexy_lalas

Добрый день, меня зовут Александр.

Предлагаю услуги по ОРИГИНАЛЬНОМУ рерайту (любая тематика, проверка DCF), свободно владею MWord, MExcel, AutoCAD (чертежная программа), FineReader. Быстро обучаюсь работе в других программах.

Образование: Запорожский Национальный Технический университет, специальность:"Технология и оборудование сварочного производства"

В данный момент получаю второе образование (экономическое).Специальность "Финансы"

По совместительству преподаю "Правила дорожного движения"

Качество, оригинальность и сроки выполнения гарантирую.