Приветствую, я Глинский Алексей. Занимаюсь компьютерной графикой уже около восьми лет, за эти восемь лет я работал в архитектуре , на телевидении, в вэб дизайне и последние пять лет своей трудовой деятельности я работаю в индустрии компьютерных игр. Я участвовал в разработке девяти проектов, семь из которых уже выпущены и два не анонсированных. А сейчас я работаю только удалённо, фрилансером. Поэтому если вас заинтересует моя кандидатура, свяжитесь со мной по любому из видов связи предложенных ниже:

Mail : [email protected]

ICQ : 273489178

skype: zlovro

personal site : www.3dcolor.ru

Навыки:

* Создание моделей и текстур, оптимизирование под любой игровой движок.

* Работа с next-gen технологиями, такими как normal, spec, diffuse и т.д.

* Опыт точно следовать концепту.

* Оперативно вникать и использовать новые инструменты

* Выполнение работы в срок.

* Высокополигональные детализированные модели персонажей,

техники, оружия, окружения для next gen проектов

* Эффективная и правильная топология моделей

* Точное следование концепту

* UV развёртка

* Текстуринг (color, diffuse, spec, gloss,

bump, displacement, transparency, ambient

occusion maps, ... )

* Создание лодов, коллизий, крючков и прочих объектов необходимых для экспорта

* Фотореалистичные модели для разных проектов

* Ригинг и несложные персонажные анимации

* Видео обработка, композинг и т.д.

* продуктивная работа в команде.

Знания программ:

3D Studio Max, Maya(Basics), Character Studio, Photoshop, ZBrush, TopoGun, Unfold3D, Deep Paint 3D, Premiere. Dreamweaver

Награды:

cgsociety.org

raph.com

cgtalk.ru

Иностранные языки:

Английский, Испанский(базовый)

места работы:

2003 – по настоящее время. «1С мультимедиа»

Должность - 3d художник

Создание арт-контента для проектов фирмы 1С

2002 – 2003 «Архитектурная студия»

Должность – дизайнер, визуализатор

работал в архитектурной студии дизайна фасадов и интерьеров.

Создавал архитектурные изображения, разрабатывал дизайн и т.д.

2000-2002 «работа на телевидении»

Должность –видео дизайнер, монтажёр и т.д.

делал заставки для тв шоу, новостей, видео рекламу и т.д.

1999-2000 работал удалённо фрилансером

Образование:

Московский технический университет связи и информатики