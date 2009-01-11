Приветствую, я Глинский Алексей. Занимаюсь компьютерной графикой уже около восьми лет, за эти восемь лет я работал в архитектуре , на телевидении, в вэб дизайне и последние пять лет своей трудовой деятельности я работаю в индустрии компьютерных игр. Я участвовал в разработке девяти проектов, семь из которых уже выпущены и два не анонсированных. А сейчас я работаю только удалённо, фрилансером. Поэтому если вас заинтересует моя кандидатура, свяжитесь со мной по любому из видов связи предложенных ниже:
Mail : [email protected]
ICQ : 273489178
skype: zlovro
personal site : www.3dcolor.ru
Навыки:
* Создание моделей и текстур, оптимизирование под любой игровой движок.
* Работа с next-gen технологиями, такими как normal, spec, diffuse и т.д.
* Опыт точно следовать концепту.
* Оперативно вникать и использовать новые инструменты
* Выполнение работы в срок.
* Высокополигональные детализированные модели персонажей,
техники, оружия, окружения для next gen проектов
* Эффективная и правильная топология моделей
* Точное следование концепту
* UV развёртка
* Текстуринг (color, diffuse, spec, gloss,
bump, displacement, transparency, ambient
occusion maps, ... )
* Создание лодов, коллизий, крючков и прочих объектов необходимых для экспорта
* Фотореалистичные модели для разных проектов
* Ригинг и несложные персонажные анимации
* Видео обработка, композинг и т.д.
* продуктивная работа в команде.
Знания программ:
3D Studio Max, Maya(Basics), Character Studio, Photoshop, ZBrush, TopoGun, Unfold3D, Deep Paint 3D, Premiere. Dreamweaver
Награды:
Иностранные языки:
Английский, Испанский(базовый)
места работы:
2003 – по настоящее время. «1С мультимедиа»
Должность - 3d художник
Создание арт-контента для проектов фирмы 1С
2002 – 2003 «Архитектурная студия»
Должность – дизайнер, визуализатор
работал в архитектурной студии дизайна фасадов и интерьеров.
Создавал архитектурные изображения, разрабатывал дизайн и т.д.
2000-2002 «работа на телевидении»
Должность –видео дизайнер, монтажёр и т.д.
делал заставки для тв шоу, новостей, видео рекламу и т.д.
1999-2000 работал удалённо фрилансером
Образование:
Московский технический университет связи и информатики
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