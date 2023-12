ВЕБ-ДИЗАЙН

-> Дизайн веб-сайтов

-> Дизайн интро и веб-презентаций

-> Дизайн логотипов

-> Дизайн баннеров

---------------------------

Программирование:

->РНР

->MySQL

->Javascript

->создание, а также усовершенствование многопользовательских CMS

-> Сайты "под ключ"

Навыки:

-> HTML (HyperText Markup Language)

-> XHTML (Extensible HyperText Markup Language)

-> DHTML (Dynamic HyperText Markup Language)

-> JavaScript

-> CSS (Cascade Style Sheet)

-> MySQL

-----------------

Система администрирования (CMS):

На сегодняшний день в распоряжении как пользователя так и профессионального разработчика интернет проектов существует большое количество систем управления контентом с открытым кодом, в выборе, установке и настройке любой из них предлагаю свои услуги, а также и дальнейшей поддержке. Под определенные нужды возможно создание индивдуальной CMS, доработка существующей, создание дополнительных модулей.

-----------------

Домены:

Регистрация, перерегистрация и перевод доменных имен любой зоны Украины, России и других стран в течение 1 дня.

----------------

ХОСТИНГ (ПУБЛИКАЦИЯ ВЕБ-САЙТОВ)

Публикация вашего проекта на самых качественных серверах предоставляющих только лучший хостинг...

---------------

Опыт работы

С мая 2000 по сей день

Английский: Технический

Уровень владения компьютером: Эксперт

Компьютерные навыки: работы на Flash (анимация, баннеры, полное создание интернет витрины, Action Script), отличное знание основных графических пакетов (PhotoShop, Illustrator, Corel Draw, 3DSMax, etc.), установка и настройка различных CMS (портал, форум, каталоги и т.п.), владение звуковыми редакторами (например: создание MMF полифонии), есть опыт работы с Linux.

Дополнительные сведения:

Постоянно нахожусь дома, работе могу уделять сколько угодно времени, ответственный, к любому делу отношусь серьезно и с творческим подходом. Стремление к дальнейшему развитию и самосовершенствованию в "крови".

_____________________________________________________

