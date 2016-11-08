algorch

Алексей algorch

 
40 летУкраина/Днепр
10 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Производство продающей анимации и видео для бизнеса от 8 дней.

Мы занимаемся производством анимационных и видео роликов.Главной нашей задачей, сделать для вас, действительно эффективный маркетинговый

инструмент, приносящий результат 24/7. Перед производством ролика мы тщательно

изучаем вашу компанию и ее главные смыслы (достижения, команду, преимущества,

цифры масштаба и др.), после чего, предлагаем несколько вариантов идей ролика.

Работая с нашей командой, вы можете быть уверенны в том, что проект будет

сделан с максимальным вовлечением команды и в четко оговоренный срок. 

10 причин, почему выбирают нас

·        Применяем скрипты, приносящие результат

·        Несколько вариантов идей для сценария

·        Более 200 дикторов, озвучка практически на всехязыках

·        Все виды съемки (с воздуха, под водой)

·        Дружественный бюджет ролика

·        Ваши идеи в безопасности

·        Выдерживаем сроки сдачи проекта

·        Любые виды анимации (2d, 3d, doodle)

·        Любое количество правок

·        Преданный проджект менеджер

 

14 причин выбрать анимацию или видео

·        Информация воспринимается и запоминается лучше

·        Объясняет продукт любой сложности за короткоевремя

·        Быстро конвертирует лидов в покупателей

·        Частично автоматизирует ваш бизнес. Видео работает24/7

·        7 из 10 человек находят бренд привлекательным,после просмотра видео о нем.

·        Увеличивает конверсию на сайте от 8% до 80%

·        Повышает ранжирование лендинг-страницы на 53%

·        40% покупателей охотнее совершают покупки смобильного, посмотрев видео

·        80% посетителей сайта, посмотрят видео

·        В два раза увеличивает пребывание клиента насайте.

·        В соц сетях, люди в 3 раза чаще делятся видеочем текстовым контентом

·        69% трафика в 2017 будет видео

·        Пользователям мобильных устройств, а их более50%, удобнее совершать покупки посмотрев видео.

·        E-mail с видео имеет, на 96.38% большекликабельность и на 5.6% выше коэффициент открытия

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