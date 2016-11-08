Производство продающей анимации и видео для бизнеса от 8 дней.

Мы занимаемся производством анимационных и видео роликов.Главной нашей задачей, сделать для вас, действительно эффективный маркетинговый

инструмент, приносящий результат 24/7. Перед производством ролика мы тщательно

изучаем вашу компанию и ее главные смыслы (достижения, команду, преимущества,

цифры масштаба и др.), после чего, предлагаем несколько вариантов идей ролика.

Работая с нашей командой, вы можете быть уверенны в том, что проект будет

сделан с максимальным вовлечением команды и в четко оговоренный срок.

10 причин, почему выбирают нас

· Применяем скрипты, приносящие результат

· Несколько вариантов идей для сценария

· Более 200 дикторов, озвучка практически на всехязыках

· Все виды съемки (с воздуха, под водой)

· Дружественный бюджет ролика

· Ваши идеи в безопасности

· Выдерживаем сроки сдачи проекта

· Любые виды анимации (2d, 3d, doodle)

· Любое количество правок

· Преданный проджект менеджер

14 причин выбрать анимацию или видео

· Информация воспринимается и запоминается лучше

· Объясняет продукт любой сложности за короткоевремя

· Быстро конвертирует лидов в покупателей

· Частично автоматизирует ваш бизнес. Видео работает24/7

· 7 из 10 человек находят бренд привлекательным,после просмотра видео о нем.

· Увеличивает конверсию на сайте от 8% до 80%

· Повышает ранжирование лендинг-страницы на 53%

· 40% покупателей охотнее совершают покупки смобильного, посмотрев видео

· 80% посетителей сайта, посмотрят видео

· В два раза увеличивает пребывание клиента насайте.

· В соц сетях, люди в 3 раза чаще делятся видеочем текстовым контентом

· 69% трафика в 2017 будет видео

· Пользователям мобильных устройств, а их более50%, удобнее совершать покупки посмотрев видео.

· E-mail с видео имеет, на 96.38% большекликабельность и на 5.6% выше коэффициент открытия