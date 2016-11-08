Мы занимаемся производством анимационных и видео роликов.Главной нашей задачей, сделать для вас, действительно эффективный маркетинговый
инструмент, приносящий результат 24/7. Перед производством ролика мы тщательно
изучаем вашу компанию и ее главные смыслы (достижения, команду, преимущества,
цифры масштаба и др.), после чего, предлагаем несколько вариантов идей ролика.
Работая с нашей командой, вы можете быть уверенны в том, что проект будет
сделан с максимальным вовлечением команды и в четко оговоренный срок.
10 причин, почему выбирают нас
· Применяем скрипты, приносящие результат
· Несколько вариантов идей для сценария
· Более 200 дикторов, озвучка практически на всехязыках
· Все виды съемки (с воздуха, под водой)
· Дружественный бюджет ролика
· Ваши идеи в безопасности
· Выдерживаем сроки сдачи проекта
· Любые виды анимации (2d, 3d, doodle)
· Любое количество правок
· Преданный проджект менеджер
14 причин выбрать анимацию или видео
· Информация воспринимается и запоминается лучше
· Объясняет продукт любой сложности за короткоевремя
· Быстро конвертирует лидов в покупателей
· Частично автоматизирует ваш бизнес. Видео работает24/7
· 7 из 10 человек находят бренд привлекательным,после просмотра видео о нем.
· Увеличивает конверсию на сайте от 8% до 80%
· Повышает ранжирование лендинг-страницы на 53%
· 40% покупателей охотнее совершают покупки смобильного, посмотрев видео
· 80% посетителей сайта, посмотрят видео
· В два раза увеличивает пребывание клиента насайте.
· В соц сетях, люди в 3 раза чаще делятся видеочем текстовым контентом
· 69% трафика в 2017 будет видео
· Пользователям мобильных устройств, а их более50%, удобнее совершать покупки посмотрев видео.
· E-mail с видео имеет, на 96.38% большекликабельность и на 5.6% выше коэффициент открытия
- Video Show Reel 2016132 просмотра
- ShowReel 2016114 просмотров