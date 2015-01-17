alina1005

Алина alina1005

 
37 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Переводчик, помощник, копирайтер, редактор статей

Образование: 2005-2010 –Донецкий Национальный Университет, Факультет Иностранных Языков, Филолог

английского языка и литературы (магистр).Опыт работы:2010-2011 – ООО«Диафан», секретарь-переводчик.Обязанности:·        перевод документации;·        ведение переговоров на английском языке потелефону;·        выполнение поручений руководства;·        поиск сотрудников;·        ведение документации;·        сканирование и копирование документов;·        прием и отправка факсов;·        обеспечение жизнедеятельности офиса.