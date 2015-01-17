Переводчик, помощник, копирайтер, редактор статей

Образование: 2005-2010 –Донецкий Национальный Университет, Факультет Иностранных Языков, Филолог

английского языка и литературы (магистр).Опыт работы:2010-2011 – ООО«Диафан», секретарь-переводчик.Обязанности:· перевод документации;· ведение переговоров на английском языке потелефону;· выполнение поручений руководства;· поиск сотрудников;· ведение документации;· сканирование и копирование документов;· прием и отправка факсов;· обеспечение жизнедеятельности офиса.