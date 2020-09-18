alinanmva

Алина alinanmva

 
24 годаРоссия/Москва
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Контент - менеджер

Навыки

Основы администрирования сайтов (HTML&CSS, Wordpress)

Наполнение сайтов контентом, написание статей

Создание визуальной концепции:

• Компоновка фото в едином стиле

• Ретушь фото и обработка в Adobe Lihtroom

• Дизайн в Photoshop и Figma

• Создание чек - листов/гайдов

Контент-маркетинг:

• Создание контент-плана исходя из потребностей и болей ЦА

• Сегментация целевой аудитории по методу JTBD

• Определение точек контакта с аудиторией

• Анализ конкурентов

• Создание и анализ рубрик по методу Кайдзен

Копирайтинг:

• Написание продающих и вовлекающих постов

• Определение тональности коммуникации

WordPressНаписание статейHTMLCSSFigma