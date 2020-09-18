Контент - менеджер
Навыки
Основы администрирования сайтов (HTML&CSS, Wordpress)
Наполнение сайтов контентом, написание статей
Создание визуальной концепции:
• Компоновка фото в едином стиле
• Ретушь фото и обработка в Adobe Lihtroom
• Дизайн в Photoshop и Figma
• Создание чек - листов/гайдов
Контент-маркетинг:
• Создание контент-плана исходя из потребностей и болей ЦА
• Сегментация целевой аудитории по методу JTBD
• Определение точек контакта с аудиторией
• Анализ конкурентов
• Создание и анализ рубрик по методу Кайдзен
Копирайтинг:
• Написание продающих и вовлекающих постов
• Определение тональности коммуникации
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