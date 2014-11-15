alinapetrovna

Здравствуйте!

О себе: образование высшее, специальность - "педагог-психолог", имею опыт работы по специальности в общеобразовательной школе, читала лекции в училище на отделении хореографии по предмету " психология художественного творчества".

А так же имею 10 летний успешный, опыт работы и образование по специальности балетмейстер самодеятельного коллектива.

3 летний опыт работы в театре постановщиком сцендвижения.

На данный момент нахожусь в декретном отпуске по уходу за ребёнком.

Интересуюсь и активно изучают инфо о творческом развитии детей, психологии мужчин и женщин, путешествиях, интересуюсь эзотерической литературой, художественным творчеством.