aliona_melnichuk

Алёна Мельничук aliona_melnichuk

 
18 лет
2 года на фриланс-бирже
Была
год назад
Ваш помощник в работе!!

Привет! Меня зовут Алёна,

и я переводчик, рерайтер, копирайтер ( языки, которыми я владею: украинский 🇺🇦, русский 🇷🇺, английский 🇬🇧,французский 🇫🇷, польский 🇵🇱) .

Помогу вам с любой вашей работой😉

Работаю быстро, качественно, интересно.

Буду рада помочь)

#31Украинский язык
#68Написание обзоров
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средняя оценка
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процент рекомендаций
#1222
рейтинг фрилансера
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0 из 5

Отзывы заказчиков

marta_stepanets
Марта 
30 лет
2 года в сервисе
Была
16 дней назад
$1
10 баллов
2 года назад
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Украинский языкНаписание обзоров
Швидко та якісно виконана робота
дуже добре розповідає, що робити.
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