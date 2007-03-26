Ваш помощник в работе!!
Привет! Меня зовут Алёна,
и я переводчик, рерайтер, копирайтер ( языки, которыми я владею: украинский 🇺🇦, русский 🇷🇺, английский 🇬🇧,французский 🇫🇷, польский 🇵🇱) .
Помогу вам с любой вашей работой😉
Работаю быстро, качественно, интересно.
Буду рада помочь)
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средняя оценка
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процент рекомендаций
#1222
рейтинг фрилансера
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0 из 5
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
2 года назад
Украинский языкНаписание обзоров
Швидко та якісно виконана робота
Ответный отзыв
дуже добре розповідає, що робити.