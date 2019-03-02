alliev11

Руслан Алиев alliev11

 
26 летУкраина/Николаев
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
SEO-специалист

-Предоставляю услуги SEO!!! 

-Продвижение сайтов в ТОП поисковых  систем Google/Yandex

-Имею неполное высшее образование (Бакалавр). 

-С 2014 по 2018 обучался в МНАУ на специальности: Менеджмент ВЕД (Внешнеэкономической деятельности).

-Сильные стороны: Целеустремленный, Ответственный, Качественно исполняю работу 

-Хобби: спорт

В 2018 впервые услышал об SEO и загорелся этой специальностью. По настоящее время обучаюсь в этом направление, так-как нужен очень большой арсенал знаний для того что бы вывести сайт в ТОП 

Продвижение сайта в ТОП