SEO-специалист

-Предоставляю услуги SEO!!!

-Продвижение сайтов в ТОП поисковых систем Google/Yandex

-Имею неполное высшее образование (Бакалавр).

-С 2014 по 2018 обучался в МНАУ на специальности: Менеджмент ВЕД (Внешнеэкономической деятельности).

-Сильные стороны: Целеустремленный, Ответственный, Качественно исполняю работу

-Хобби: спорт

В 2018 впервые услышал об SEO и загорелся этой специальностью. По настоящее время обучаюсь в этом направление, так-как нужен очень большой арсенал знаний для того что бы вывести сайт в ТОП