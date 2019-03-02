SEO-специалист
-Предоставляю услуги SEO!!!
-Продвижение сайтов в ТОП поисковых систем Google/Yandex
-Имею неполное высшее образование (Бакалавр).
-С 2014 по 2018 обучался в МНАУ на специальности: Менеджмент ВЕД (Внешнеэкономической деятельности).
-Сильные стороны: Целеустремленный, Ответственный, Качественно исполняю работу
-Хобби: спорт
В 2018 впервые услышал об SEO и загорелся этой специальностью. По настоящее время обучаюсь в этом направление, так-как нужен очень большой арсенал знаний для того что бы вывести сайт в ТОП