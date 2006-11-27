Зачем обращаются к фрилансерам? Обычно для экономии бюджета и более гибкой работы. Хоть alpacom и компания в классическом понимании этого слова, мы можем работать настолько гибко, насколько это возможно. Сотрудничая с нами, вы получаете и удобство работы с фрилансерами и гарантии сроков, высокое качество, и гарантийную поддержку как от обычной компании.

alpacom специализируется на разработке комплексных решений для продвижения бизнеса в Сети. Это стратегическое консультирование и бизнес-моделирование, создание, интегрирование и оптимизация web-систем и систем электронной коммерции, а также подготовка соответствующей документации и постоянная поддержка созданных проектов - как техническая, так и информационно-аналитическая. Наш опыт работы на интернет-рынке и новейшие интерактивные технологии позволяют предлагать клиентам эффективные решения, предназначенные специально для соответствующей отрасли и уже проверенные на практике.