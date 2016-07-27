alveri

Алексей Вершинин alveri

 
34 годаУкраина/Николаев
8 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Wordpress разработчик

·          Около трех лет опыта работы.

·          Навыки работы с Kohana Framework, Symfony 2.

·          Хорошее понимание концепции MVC.

·          Опыт разработки сайтов и тем на Wordpress.

·          Опыт в написании плагинов и функционала для сайтов на Wordpress

·          Опыт работы с Opencart

 

Технические навыкиЯзыкипрограммирования: PHP, Java Script, HTML, CSS;RDBMS: MySQL, phpMyAdmin;

Технологии: AJAX, JSON;

БиблиотекиjQuery, jQueryUI;

CMS: Wordpress, Opencart, Drupal;

ДругоеNetBeans, AdobePhotoshop, SVN, MS Office, GIT, SASS, LESS

PHPWordPressOpenCartMySQLСайт на WordPressHTMLCSSDrupaljQueryAjaxJavaphpMyAdminSASSSymfonyGit