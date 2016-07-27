Wordpress разработчик

· Около трех лет опыта работы.

· Навыки работы с Kohana Framework, Symfony 2.

· Хорошее понимание концепции MVC.

· Опыт разработки сайтов и тем на Wordpress.

· Опыт в написании плагинов и функционала для сайтов на Wordpress

· Опыт работы с Opencart

Технические навыкиЯзыкипрограммирования: PHP, Java Script, HTML, CSS;RDBMS: MySQL, phpMyAdmin;

Технологии: AJAX, JSON;

Библиотеки: jQuery, jQueryUI;

CMS: Wordpress, Opencart, Drupal;

Другое: NetBeans, AdobePhotoshop, SVN, MS Office, GIT, SASS, LESS