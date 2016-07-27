Wordpress разработчик
· Около трех лет опыта работы.
· Навыки работы с Kohana Framework, Symfony 2.
· Хорошее понимание концепции MVC.
· Опыт разработки сайтов и тем на Wordpress.
· Опыт в написании плагинов и функционала для сайтов на Wordpress
· Опыт работы с Opencart
Технические навыкиЯзыкипрограммирования: PHP, Java Script, HTML, CSS;RDBMS: MySQL, phpMyAdmin;
Технологии: AJAX, JSON;
Библиотеки: jQuery, jQueryUI;
CMS: Wordpress, Opencart, Drupal;
Другое: NetBeans, AdobePhotoshop, SVN, MS Office, GIT, SASS, LESS
Портфолио
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