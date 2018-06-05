alyn73

Алина alyn73

 
33 годаРоссия/Новосибирск
8 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Навыки и опыт

Опыт работы:

  • Приведение сайта в соответствие рекомендациям поисковых систем
  • Анализ основных конкурентов по продвигаемым ключевым запросам
  • Написание технического задания копирайтерам с последующим контролем его выполнения
  • Постановка задач техническим специалистам
  • Анализ и оптимизация текстов на сайте
  • Оптимизация структуры сайтов
  • Формирование отчетов по результатам текущего месяца
Ключевые навыки
  • Опыт продвижения сайтов в поисковых системах (Яндекс)
  • Знание основ HTML
  • Опыт работы с биржами ссылок
  • Опыт работы с биржами текстов, вычитка, корректура
  • Навыки работы с внутренними факторами продвижения
  • Опыт работы с различными CMS: WordPress, ModX, Bitrix и др.
WordPressHTMLТексты для сайтаMODXБитрикс