Навыки и опыт
Опыт работы:
- Приведение сайта в соответствие рекомендациям поисковых систем
- Анализ основных конкурентов по продвигаемым ключевым запросам
- Написание технического задания копирайтерам с последующим контролем его выполнения
- Постановка задач техническим специалистам
- Анализ и оптимизация текстов на сайте
- Оптимизация структуры сайтов
- Формирование отчетов по результатам текущего месяца
- Опыт продвижения сайтов в поисковых системах (Яндекс)
- Знание основ HTML
- Опыт работы с биржами ссылок
- Опыт работы с биржами текстов, вычитка, корректура
- Навыки работы с внутренними факторами продвижения
- Опыт работы с различными CMS: WordPress, ModX, Bitrix и др.
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