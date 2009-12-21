Опыт работы 2 года
КУРСЫ/СЕРТИФИКАТЫ/ДОСТИЖЕНИЯ
- Получила грант на конкурсной основе по программе «Академическая мобильность»;
- Прошла обучение на английском языке в Рижском техническом университете (РТУ, Рига, Латвия) с
05.09.12 по 31.01.13, изучила такие дисциплины как термодинамика, основы
профессиональной безопасности, основы физики в технологии, структура и
свойства инженерных материалов, международные экономические отношения,
получила высокие отметки по техническим предметам;
- Сертификат №3251 об окончании специальных курсов «Общий английский язык» с 01.10.09 по
- Заняла I место в конкурсе переводчиков (за письменный перевод), среди студентов обучающихся по программе СГУ имени Чернышевского «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации»;
- Уровень знания английского языка Intermediate, итальянского - элементарный, латышского - элементарный, казахского - бытовой.
- С 2017 года нахожусь в декретном отпуске, изучаю итальянский язык.
21.12.09 (ЗКАТУ им. Жангир хана);
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7 лет назад
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