alyukan

Алия alyukan

 
31 годРоссия/Королёв
8 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Опыт работы 2 года

КУРСЫ/СЕРТИФИКАТЫ/ДОСТИЖЕНИЯ

  • Получила грант на конкурсной основе по программе «Академическая мобильность»;
  • Прошла обучение на английском языке в Рижском техническом университете (РТУ, Рига, Латвия) с

    05.09.12 по 31.01.13, изучила такие дисциплины как термодинамика, основы

    профессиональной безопасности, основы физики в технологии, структура и

    свойства инженерных материалов, международные экономические отношения,

    получила высокие отметки по техническим предметам;

  • Сертификат №3251 об окончании специальных курсов «Общий английский язык» с 01.10.09 по

    • 21.12.09 (ЗКАТУ им. Жангир хана);

  • Заняла  I  место в конкурсе переводчиков (за письменный перевод), среди студентов обучающихся по программе СГУ имени Чернышевского «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации»;
  • Уровень знания английского языка Intermediate, итальянского - элементарный, латышского - элементарный, казахского - бытовой.
  • С 2017 года нахожусь в декретном отпуске, изучаю итальянский язык.

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vostoch48
48 летУкраина
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$1
10 баллов
7 лет назад
Ищу человека со знанием английского языка.
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