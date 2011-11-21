amiry_yui

Альбина amiry_yui

 
35 лет
14 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
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Отзывы заказчиков

DenisKoP
Денис 
42 года
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$10
10 баллов
13 лет назад
Собака-ищейка (детектив)
WordPress
Очень приятно было сотрудничать с Альбиной. Получил в результате картинку, полностью удовлетворяющую заказчика. Сделала работу быстро и качественно. Спасибо, Альбина!
Было приятно сотрудничать с Персином Денисом, который не только не торопил со сроками, но и помог реализовать иллюстрацию максимально эффектно. Своевременная оплата за работу и положительный отзыв - это то, что можно считать лучшим вознаграждением за труд.
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