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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
13 лет назад
WordPress
Очень приятно было сотрудничать с Альбиной. Получил в результате картинку, полностью удовлетворяющую заказчика. Сделала работу быстро и качественно. Спасибо, Альбина!
Ответный отзыв
Было приятно сотрудничать с Персином Денисом, который не только не торопил со сроками, но и помог реализовать иллюстрацию максимально эффектно. Своевременная оплата за работу и положительный отзыв - это то, что можно считать лучшим вознаграждением за труд.