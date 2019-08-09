Настройка интернет-рекламы в Яндексе
Всем добрыйдень!
Я начинающийспециалист в интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса (РСЯ).
Я прошелтренинг в школе интернет-профессий PROFI INTERNET, усиленно изучил самые
современные технологии рекламы и готов их внедрить для вас совершенно
бесплатно.
То есть япредлагаю бесплатно настроить вам интернет-рекламу, а взамен попрошу только
оставить отзыв о моей работе.
Как вамтакое предложение?
Предлагаюобсудить более детально.
Кроме того,я дополнительно предлагаю услуги копирайтера, редактора и корректора ваших
сайтов.
Жду ответа!
С уважением,
Алексей
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