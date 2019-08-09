Настройка интернет-рекламы в Яндексе

Всем добрыйдень!

Я начинающийспециалист в интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса (РСЯ).

Я прошелтренинг в школе интернет-профессий PROFI INTERNET, усиленно изучил самые

современные технологии рекламы и готов их внедрить для вас совершенно

бесплатно.

То есть япредлагаю бесплатно настроить вам интернет-рекламу, а взамен попрошу только

оставить отзыв о моей работе.

Как вамтакое предложение?

Предлагаюобсудить более детально.

Кроме того,я дополнительно предлагаю услуги копирайтера, редактора и корректора ваших

сайтов.

Жду ответа!

С уважением,

Алексей