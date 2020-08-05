anaastasia_96

Предлагаю свои услуги по написанию текстов, постов на различные темы. Имею опыт работы!

Девушка, 24 года. Уже пару лет занимаюсь написанием тестов, постов на различные темы - начиная с описания детских товаров и игрушек, заканчивая рекламой услуг плиточника ("раскручивала" инстаграм мастера-универсала).

О себе - исполнительная, ответственная, работаю на совесть, творчески подхожу к каждому заказу.

С Вас - четко сформулированное задание, обозначенные сроки, предоставление исходного материала (если имеется).

С меня - качественный результат.

Буду рада приступить к Вашим заказам!