Дизайнер

Образование:

Харьковское Государственное Художественное Училище (1990 – 1993г.)

Специальность: Художник – оформитель.

Харьковская государственная академия дизайна и искусств (Харьковский Художественно-Промышленный Институт)1993 – 1998г.

Специальность: Дизайн среды, интерьеров, оборудования, выставок и рекламы.

Стажировался в издательстве «Giraffe books» и студии «Contour graphics & illustrations» Хайфа, Израиль. 1998г.

Член Союза Дизайнеров с 1999г.

Участник международных и персональных выставок.

Опыт работы:

1997 – 2002 Парфюмерная фабрика АО «ЭФФЕКТ». (Харьков)

Руководитель отдела дизайна, ведущий дизайнер

Клиенты: АО «Эффект», «Тубный завод»...

2002 – 2003 Рекламное агенство «Командор», ведущий дизайнер. ( Москва )

Клиенты: «Epson», «Philips», «Melfoods corp.» ( «Wagon Wheels», «Hunt's», «Carambas» ), «Гута-банк»…

2003 – 2004 Дизайн – студия «Adgital» («XeroxDC»), арт – директор. (Санкт – Петербург)

Клиенты: «Строймода», «Web-invest Банк», «XeroxDC», «Jonson»...

2006 – 2007 «Келла дизайн», ведущий дизайнер. (Санкт – Петербург)

Клиенты: «Келла дизайн», P&G, Braun, Gilette, Jti, Nokia, «Северо – западный Телеком», «Морской порт Спб», «Балтийский брокер», СК «Возрождение», «Дженерал Дейтакомм»…

2010 – 2011 Выставочное объединение «FarEXPO», арт – директор, руководитель дизайн студии.(Санкт – Петербург) Клиенты: Международные выставки и конгрессы «РосГазЭкспо», «Котлы и Горелки», «Энергосбережение и энергоэффективность», «8IWC», «Мир автомобиля», «ExpoHORECA», «Автоматизация», «Радиоэлектроника и приборостроение», «Промышленная электроника», «Петербургский авиасалон», «Новогодний подарок», «Логистика»...

2012 – 2013 Креативное агентство «DMCW», ведущий дизайнер. (Москва).

Клиенты: «Chupa – Chups», «Перфетти Ван Мелле», «ZurMax – music»...

2013 – 2015 Фриланс (Санкт – Петербург)

Клиенты: «Green Pharm Cosmetics», «НР-Косметика»,

Кондитерское предприятие «Полет»...