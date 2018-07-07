Профессиональный копирайтинг, рерайтинг, презентации, скринкасты,озвучка (на русс. и англ. яз.).

По образованию - психолог. Имею опыт практической работы в диагностике, консультировании, проведении исследований, составлении отчетов на основе предоставленных статистических данных.

Умею делать красивые презентации информационного / продающего формата с инструментами Power Point.

Записываю скринкасты как обзоры сайтов, делаю озвучку в свободном формате или по подготовленному сценарию.

Пишу курсовые, дипломы, эссе по психологии.