Профессиональный копирайтинг, рерайтинг, презентации, скринкасты,озвучка (на русс. и англ. яз.).
По образованию - психолог. Имею опыт практической работы в диагностике, консультировании, проведении исследований, составлении отчетов на основе предоставленных статистических данных.
Умею делать красивые презентации информационного / продающего формата с инструментами Power Point.
Записываю скринкасты как обзоры сайтов, делаю озвучку в свободном формате или по подготовленному сценарию.
Пишу курсовые, дипломы, эссе по психологии.