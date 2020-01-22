ananastasiy

Статьи, рассказы, сказки, сценарии, набор и редакция текста. Кроме того могу редактировать фото и монтировать видео.

Здравствуйте,

у меня есть 5 причин выбрать именно меня исполнителем:

1. Результат 100%.Вы гарантированно получаете готовый текст и вам не нужно тратить свое время на написание.

2. На связи в любое время

3. Если не успею в срок, Вам скидка 20%.

4. Ваши корректировки. Я всегда стараюсь делать работу качественно с первого раза, но если вам что-то не понравится, я буду вносить правки пока вы не скажете, что вас все устраивает.

5.Ваши данные не передадутся третьим лицам.

Уверяю вас, что по окончанию работы вы останетесь довольны результатом.

С уважением и надеждой на сотрудничество, Анастасия.