anastasia_pchel

Анастасия Пчельникова anastasia_pchel

 
31 годУкраина/Симферополь
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Архитектурное проектирование и дизайн интерьера

Услуги:

- Архитектурное проектирование

- Дизайн интерьера

- Ландшафтный дизайн

- Авторский надзор

Опыт проектирования 5 лет

Портфолио
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