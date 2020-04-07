Анастасия Пчельникова anastasia_pchelanastasia_pchel
31 годУкраина/Симферополь
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Архитектурное проектирование и дизайн интерьера
Услуги:
- Архитектурное проектирование
- Дизайн интерьера
- Ландшафтный дизайн
- Авторский надзор
Опыт проектирования 5 лет
Портфолио
- Архитектурный проект жилого дома197 просмотров
- Архитектурный проект жилого дома156 просмотров
- Архитектурный проект жилого дома118 просмотров
- Архитектурный проект жилого дома115 просмотров
- Архитектурный проект жилого дома102 просмотра
- Архитектурный проект жилого дома406 просмотров
- Архитектурный проект жилого дома101 просмотр
- Архитектурный проект жилого дома98 просмотров
- Архитектурный проект жилого дома99 просмотров